Контрабандисты пытались вывезти краснокнижного дельфина из Крыма на Украину

Оперативники пытаются установить источник происхождения дельфина Фото: Архив "КП"

На Украину из Крыма сотрудники одной местной компании пытались перевезти редкого дельфина афалина.

Как сообщили в пресс-службе в пресс-службе Южной оперативной таможни, измученного животного по кличке Нептун хотели отправить на Украину работники одной крымской компании. На границе они предоставили нужные документы, сертификат СИТЕС, которые были необходимы для осуществления международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Но, как выяснили оперативники, разрешение было выдано по поддельным документам.

- Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны», - отметили в пресс-службе.

В полиции пытаются установить источник происхождения дельфина. Однако известно, что стоимость этого животного была оценена в 1,2 миллиона рублей.

Напомним, подобное обращение с краснокнижными дельфинами в Крыму - не редкость. Несколько лет назад измученных черноморских афалин крымские пограничники нашли в керченском рыбном порту, в грузовом микроавтобусе «Iveco». Браконьер поместил краснокнижных дельфинов в кузов автобуса, там они содержались в ужасающих условиях.

СПРАВКА «КП»

Черноморские афалины (Tursiops tuncatus ponticus) занесены в Красную книгу, а в России введен запрет на их промысел. Этот вид дельфинов находится под угрозой исчезновения.

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