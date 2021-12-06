В Крыму по проталинке в снегу нашли новую пещеру

Крымские спелеологи сделали открытие на нижнем плато Чатыр-Дага. Фото: Александр Середа/VK

Совсем рядышком с Симферополем, всего в 30 километрах, на нижнем плато Чатыр-Дага обнаружена ранее неизвестная карстовая пещера. Открытие сделали неподалеку от популярной у туристов Мраморной пещеры, под сводами которой даже проводятся концерты камерного оркестра.

- Мы еще в прошлом году по подтаявшему снегу на каменных завалах поняли, что там есть подземные пустоты, - рассказал КП-Крым участник команды спелеологов Александр Середа.

Природа потрудилась на славу. Фото: Александр Середа

Гипотеза подтвердилась: убрав камни, исследователи обнаружили вертикальный вход в пещеру, так называемый колодец. Спустились вниз на 10 метров, а там горизонтальные пустоты – подземная галерея, протяженностью около 100 метров.

Точка внутри очень красивая. Фото: Александр Середа

Глубоко под землей, и красота неземная! Замысловатые натеки, которыми природа нарисовала сказочные картины!

- После недавних дождей пещера превратилась в подземную реку, нам не удалось туда попасть, - отметил в беседе с КП-Крым Середа.

Подземные красоты. Фото: Александр Середа

Точную геолокацию своего открытия спелеологи держат в тайне от широких масс. Хотя за судьбу пещеры, которая назвали «Точка» в честь ближайшего туристического лагеря на нижнем плато Чатыр-Дага, можно не переживать.

Спуститься по колодцу, глубиной с трехэтажный дом, в галерею случайным туристам-любителям не по плечу, нужны оснастка и навыки.

В планах на ближайшее будущее у крымских спелеологов зарегистрировать открытие в кадастре пещер России, сделать топографическую съемку и описание подземелья.

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