2020-06-23T10:51:14+03:00
Общество

Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида

Это позволит сохранить пещеру в первоначальном виде для виртуального пространства [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Пещера Таврида. Фото: пресс-служба КФУПещера Таврида. Фото: пресс-служба КФУ
Изменить размер текста:

Сотрудники Крымского федерального университета провели 3D-съемку подземной части пещеры, которая очень важна для истории, ведь после завершения создания научно-рекреационного комплекса облик пещеры кардинально изменится. Как сообщили в пресс-службе КФУ на труд ушло больше месяца.

Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида.Видео: пресс-служба КФУ

- Максимальная дальность работы лазерного 3D-сканера – 60 метров с одной точки съемки, если снимаешь на ровной местности. У пещеры сложный рельеф, поэтому мы были вынуждены снимать через каждые 60 сантиметров, а затем редактировать снимки вручную, - рассказал Геннадий Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии КФУ.

Спелеологи при работе столкнулись с массой проблем: ограниченное пространство, недостаток света и кислорода.

Для освещения специалисты приспособили аккумулятор и светодиодные ленты, которые протянули вдоль галерей. Ноу-хау дало мягкий рассеянный свет и получились очень эффектные фото.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер из Ялты два года обкрадывал Пенсионный фонд России
В Крыму заморозили тарифы на газ и электроэнергию
Когда в Крыму откроются кинотеатры и детские лагеря, рассказали власти
Предприятия Крыма, закрытые на время пандемии, с 29 июня получат компенсации
За сутки в Крыму нашли еще 10 больных коронавирусом
В Крыму на 85-м году жизни умер пациент с коронавирусом
Из-за ливней уровень воды в реках Крыма поднимется на метр
Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида
Крыму отдадут единственный в России самолет для увеличения осадков
Вода в Черном море прогрелась до +25 градусов
Погода в Крыму на 23 июня: переменная облачность и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 23 июня частично отключат электричество
Аксенов официально разрешил провести парад Победы при запрете массовых мероприятий
Во сколько начнется парад Победы в Симферополе и Керчи