23 Июнь 2020 2020-06-23T10:51:14+03:00

Это позволит сохранить пещеру в первоначальном виде для виртуального пространства [видео]

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Сотрудники Крымского федерального университета провели 3D-съемку подземной части пещеры, которая очень важна для истории, ведь после завершения создания научно-рекреационного комплекса облик пещеры кардинально изменится. Как сообщили в пресс-службе КФУ на труд ушло больше месяца.

Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида.Видео: пресс-служба КФУ

- Максимальная дальность работы лазерного 3D-сканера – 60 метров с одной точки съемки, если снимаешь на ровной местности. У пещеры сложный рельеф, поэтому мы были вынуждены снимать через каждые 60 сантиметров, а затем редактировать снимки вручную, - рассказал Геннадий Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии КФУ.

Спелеологи при работе столкнулись с массой проблем: ограниченное пространство, недостаток света и кислорода.

Для освещения специалисты приспособили аккумулятор и светодиодные ленты, которые протянули вдоль галерей. Ноу-хау дало мягкий рассеянный свет и получились очень эффектные фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU