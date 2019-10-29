Крымские ученые раскрыли загадку «пушистой» глины в пещере «Таврида»

При изучении пещеры, обнаруженной в Белогорске, ученые обратили внимание, что на его дне много необычной «пушистой» глины. «Воздушный» грунт совсем не пачкает руки, его наоборот хочется гладить, как мягкую игрушку.

Было высказано предположение, что вся эта масса - экскременты летучих мышей. Многочисленные колонии этих ночных животных на протяжении не одной сотни лет жили в пещере. Но, как оказалось, все гораздо прозаичнее.

- Установлена достоверная связь между корой выветривания Южного берега Крыма и кирпично-красными глинистыми отложениями, найденными на дне пещеры "Таврида", - сообщили в пресс-служба Крымского федерального университета.

Ученые КФУ выяснили, что «пушистая» глина на 70% состоит из железистого минерала – монтмориллонита, который и придает отложениям кирпично-красный цвет.

- Монтмориллонит известен в коре выветривания Южного берега Крыма, на плато и яйлах, например, в воронках на Чатыр-Даге. Около 50 миллионов лет назад кора выветривания смывалась с гор в равнину Крыма и по трещинам заполняла пещеру Таврида, - говорит Александр Тищенко, специалист Геологического музея Крымского федерального университета.

«Пушистая» глина - это не единственная достопримечательность "Тавриды".

В Тавриде найдены останки древних животных. Фото: пресс-служба КФУ

В ее ее недрах ученые нашли останки гигантского страуса, мастодонта, саблезубого кота, гигантских гиен и многих других представителей доледниковой фауны. Исследователи надеются обнаружить и останки древнего человека.

Сейчас идет активное изучение пещеры. Здесь в ближайшем будущем появится целый комплекс, где найдется место для увлекательного туристического маршрута и научно-образовательного центра.

Общая протяженность пещеры 1300 метров, из них 400 отдадут под экскурсионный маршрут. На прилегающей территории можно будет сделать селфи с четырехметровым страусом, померится ростом с гигантским верблюдом или носорогом. Посетить интерактивные палеонтологический и геологические музеи.

Котенок Таврик - первые эскизы. Фото: Алена Воробьева

У будущей точки притяжения туристов уже есть и оригинальный логотип - саблезубый котенок Таврик.

СПРАВКА «КП»

Пещеру "Таврида" обнаружили летом 2018 года во время строительства одноименной федеральной трассы, в 17 километрах от города Симферополя, возле поселка Зуя. Сегодня "Таврида" - самая протяженная пещера Предгорного Крыма.

На месте строительства трассы "Таврида" нашли уникальную пещеру.Видео: Российский союз спелеологов

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