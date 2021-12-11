Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 декабря: Плюс новых 308 заболевших

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

Суточный прирост инфицированных на территории Республики Крым не перестает постепенно снижаться. Однако эпидемиологическая ситуация в регионе остается непростой.

Власти республики не торопятся отменять новые ограничения, благодаря которым удалось снизить скорость распространения инфекции. В частности, в Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пенсионеров, а также ужесточили требования для въезда иностранцев.

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Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 308 случаев новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Минздрав РК. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 123 604 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 845 человек, - говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 395 человек, выздоровевших за весь период – 113 564. Кроме того, за истекшие сутки скончались 23 человека, с начала пандемии - 3 870.

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По состоянию на 11 декабря в Севастополе зарегистрированы 165 новых случаев заболевания ковидом. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

За последние 24 часа 261 человек выписан после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 43 до 85 лет. В начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 825 человек. В настоящий момент выздоровели 46 791 человек, 1 768, к сожалению, умерли.

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