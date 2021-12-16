ЧП на Крымском мосту: горела фура с туалетной бумагой

Горящая фура остановилась не стразу. Фото: предоставлено очевидцами

Вечером 15 декабря на Крымском мосту произошло ЧП – из-за горящей фуры движение было частично перекрыто.

По данным пресс-службы Упрдор «Тамань», пылающий грузовик остановили и начали тушить в 21.40.

- На трассе А 290 Новороссийск – Керчь в районе поста ДПС по направлению в город Новороссийск (140км) движение осуществлялось по одной полосе. Причина: возгорание транспортного средства, - сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники ДПС. Грузовик потушили, полосу открыли для транспорта в 22.50.

По данным очевидцев, горящая фура проехала через весь Крымский мост. Водитель остановил прицеп только около поста ДПС на стороне Краснодарского края. По предварительным данным, грузовик перевозил туалетную бумагу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хопнул Крымский мост»: Как жителю Благовещенска удалось проехать Крымский мост на крыше поезда

Экстремальная выходка может дорого обойтись Дмитрию Дементьеву (подробнее)

Ночью на Крымском мосту образовалась многокилометровая пробка

Очевидцы утверждают, что грузовики подвергались досмотру (подробнее)