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Происшествия16 декабря 2021 6:35

ЧП на Крымском мосту: горела фура с туалетной бумагой

Движение на одной полосе было перекрыто
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Горящая фура остановилась не стразу. Фото: предоставлено очевидцами

Горящая фура остановилась не стразу. Фото: предоставлено очевидцами

Вечером 15 декабря на Крымском мосту произошло ЧП – из-за горящей фуры движение было частично перекрыто.

По данным пресс-службы Упрдор «Тамань», пылающий грузовик остановили и начали тушить в 21.40.

- На трассе А 290 Новороссийск – Керчь в районе поста ДПС по направлению в город Новороссийск (140км) движение осуществлялось по одной полосе. Причина: возгорание транспортного средства, - сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники ДПС. Грузовик потушили, полосу открыли для транспорта в 22.50.

По данным очевидцев, горящая фура проехала через весь Крымский мост. Водитель остановил прицеп только около поста ДПС на стороне Краснодарского края. По предварительным данным, грузовик перевозил туалетную бумагу.

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