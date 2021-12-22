Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 декабря: Плюс 151 заболевших

Всплеск заболеваемости четвертой волны коронавируса понемногу идет на спад Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму не перестает существенно снижаться суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошлые сутки в республики обнаружили 151 новый случай заражения ковидом. Такие данные озвучили в республиканском Минздраве.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За прошлые сутки республиканские лаборатории обследовали почти 4 тысячи человек на наличие у них коронавирусной инфекции.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период – 116 745, - уточнили в Минздраве республики.

Всего в Крыму больше 125 тысяч человек, которые заболели новой коронавирусной инфекцией.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе по состоянию на 22 декабря зафиксировали 72 новых случая заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы правительства города-героя, 221 человек выписан после выздоровления от болезни.

Не обошлось и без летальных случаев: в Севастополе умерло три человека в возрасте от 56 до 69 лет.

Согласно данным Роспотребнадзора, всего в городе новой коронавирусной инфекцией заболело 52 тысячи человек.

Напомним, в Крыму продолжают действовать коронавирусные ограничения. Так, согласно указу главы Крыма Сергей Аксенова, запрещены новогодние гуляния и проведения утренников в школах и детских задах с участием родителей. Мероприятия должны проводиться в каждой группе или классе отдельно.

Также во время новогодних праздников крымчане смогут поставить прививку от коронавирусной инфекции. Процедурные и кабинеты неотложной врачебной помощи будут работать ежедневно в период с 31 декабря по 9 января. Время работы – с 9.00 до 14.00.

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