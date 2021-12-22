Под Симферополем водитель автобуса выгнал ребенка-льготника на улицу из-за 15 рублей

В феврале 2021 года Госдума приняла законопроект, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров до 16 лет Фото: Архив "КП"

В Симферопольском районе водитель автобуса высадил маленького ребенка на мороз. Виной всему - удостоверение, которое школьник пытался показать извозчику.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Очевидцы сразу попросили власти поспособствовать увольнению водителя.

- Он сегодня в 12.25 в Андрусово выгнал ребенка с удостоверением, который весь в слезах зашел в сзади идущий троллейбус, - написали неравнодушные.

После уроков в школе подросток зашел в полный автобус и как обычно показал удостоверение о льготном проезде. Это разозлило водителя, и он отказался трогаться с места, пока мальчик не заплатит. Заплаканному ребенку пришлось выйти из автобуса на мороз, но мужчина был непоколебим. Он завел машину и продолжил путь.

- На улице холодно, на улице зима! Тебе что, 15 рублей погоду сделают? Озолотишься? Если родители этого ребенка прочитают это, то пусть примут меры. Таких «людей», как этот водитель, не должно быть там, где он сейчас работает. И пассажирам, которые ехали с ним, тоже отдельный привет, что не вступились за ребенка, - возмутились пользователи в комментариях.

Как рассказал КП-Крым глава Добровского сельского поселения Олег Литвиненко, после публикации в соцсетях администрация Симферопольского района начала проверку на трассе, где произошел инцидент.

- Насколько мне известно, водителя сегодня утром уже уволили. Работаем над тем, чтобы таких ситуаций было как можно меньше у нас в районе, - сказал председатель.

Также по факту высадки водителем ребенка следователи организовали проверку. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю планируют изучить информацию о подобных фактах, сообщили в пресс-службе СК.

Глава Крыма Сергей Аксенов возмутился поступком водителя.

- В такую погоду, куда детей высаживать? Ну, куда? Совесть надо иметь. Понятно, что могут какие-то вопросы возникать с оплатой, но к детям, пожилым людям, к инвалидам очень внимательно нужно относиться, точно на улицу не выгонять. Особенно в такую погоду, - отметил Аксенов.

Напомним, подобный инцидент произошел в апреле на симферопольской автостанции «Западная». Несовершеннолетний мальчик хотел купить билет на последний автобус, но касса была уже закрыта. Тогда он пошел в салон автобуса, где пассажиров обилечивал водитель. При этом у ребенка с собой не было наличных денег, только банковская карта. Тогда водитель просто выгнал мальчика из салона.

В феврале 2021 года Госдума приняла законопроект, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд. Водителям, нарушившим это правонарушение, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а для ИП - 20-30 тыс рублей.

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