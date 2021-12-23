Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 декабря: Плюс 147 заболевших

Всплеск заболеваемости коронавируса постепенно идет на спад Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму на немного снизился суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекций. Так, за прошлые сутки в республике зафиксировали 147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве Крыма со ссылкой на данные межрегионального управления Роспотребнадзора.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 23 декабря в Крыму лаборатории обследовали 3,8 тысячи человек на наличие у них коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших пациентов за прошедшие сутки - 191 человек.

Всего в Крыму выявлено 125 тысяч заболевших коронавирусом. Выздоровевших за весь период - почти 117 тысяч человек.

Сводка по количеству заболевших коронавирусом на 22 декабря

В республике продолжают действовать меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В республике сохраняется масочный режим и правила социального дистанцирования.

Также глава республики Сергей Аксенов запретил проведение массовых новогодних гуляний в период праздников.

Кстати, в период новогодних и рождественских праздников кабинеты вакцинации продолжать работать в ежедневном режиме. Прививку можно будет сделать с 9.00 до 14.00.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе по состоянию на утро 23 декабря зафиксировано 74 новых случая заболевания ковидом. Такие данные озвучили в пресс-службе правительства города-героя.

294 человека выписано из больниц после выздоровления.

Не удалось избежать летальных случаев: за сутки в городе умерли три человека в возрасте от 58 до 84 лет.

Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, заболели коронавирусом 52 тысячи человек. Выздоровело 49 тысяч человек, умерли - 1,8 тысячи человек.

В Севастополе продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Работают также мобильные пункты вакцинации внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

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