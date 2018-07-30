В Крыму из-за селфи житель Москвы сорвался с 7-метровой высоты

30 Июль 18:01 2018-07-30T18:16:49+03:00

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Недалеко от города Щелкино, что в Ленинском районе, с высоты упал человек.

- Мужчина, житель Москвы, в попытке сделать «селфи» на стене заброшенного здания не удержал равновесие, оступился и сорвался с высоты 7 метров, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства помогли доставить пострадавшего к автомобилю скорой медицинской помощи.

Врачи же отвезли туриста, который получил травмы различной степени тяжести, в городскую больницу.

Крымские спасатели объясняют, что когда человек хочет сфотографировать сам себя, то становится рассеянным, теряет равновесие, не смотрит по сторонам и не чувствует опасности, и призывают: - Делайте фото, убедившись, что вы находитесь в безопасном месте, на ровной поверхности и вашей жизни ничего не угрожает!