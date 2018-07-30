Житель Севастополя убил приятеля из-за громкого звука телевизора

30 Июль 18:36 2018-07-30T18:44:00+03:00

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На жителя Севастополя завели уголовное дело за убийство. И он уже дал признательные показания после допроса с применением полиграфа, что лишил жизни приятеля из-за громкого звука телевизора.

- Утром 26 июля текущего года в частном домовладении садового товарищества «Колос» Гагаринского района обнаружено тело 49-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю.

Под подозрение органов полиции и следствия сразу же попали двое приятелей, которые здесь жили вместе с погибшим. Но свою вину они наотрез отрицали.

- В ходе допроса на детекторе лжи один из подозреваемых сознался в совершении тяжкого преступления, - отмечают в ведомстве. - Злоумышленник рассказал, что приятель слишком громко смотрел телевизор в то время, как он и другой товарищ уже легли спать.

За что и поплатился.

Расследование уголовного дела продолжается.