Минтранс Крыма: В Ялте до 5 августа выкупили все билеты на скоростную «Комету»
В Ялте билеты на первый рейс «Кометы» приобрели 160 человек.
Напомним, с 1 августа скоростное пассажирское судно начало возить туристов из Севастополя в Ялту и обратно. «Комета 120М» рассчитана на 120 пассажиров, выполняет 4 рейса в день. С 2019 года будет возить туристов из Крыма в Сочи и Новороссийск.
- В кассе порта Ялта 31 июля на морскую «Комету» продано 160 билетов. Кроме того, на ближайшие четыре дня все билеты раскуплены, - сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.
«Комета» из Севастополя в Ялту выходит в 8.00 и в 14.00, из Ялты в Севастополь – в 11.00 и 17.00. Время в пути 2 часа.
Цены на билеты: обычный билет - 500 рублей, комфорт - 800 рублей. Дети до 2 лет ездят бесплатно, до 7 лет - 200 рублей. Есть семейный билет за 1000 рублей, в который включен проезд двух взрослых и до трех детей возрастом до 14 лет.
Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»