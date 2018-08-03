Гражданин Украины пытался ввезти в Крым агрохимикаты
Крымские пограничники пресекли провоз партии агрохимикатов, которые хотели скрыть от госконтроля.
- В автопункт пропуска «Перекоп» на въезд в Россию прибыл микроавтобус марки «Opel», следующий по маршруту пгт. Аскания-Нова – г. Симферополь, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
Водитель 46-летней гражданин Украины сказал контролерам, что он не везет товары, которые нужно обязательно задекларировать.
Но при осмотре иномарки между топливным баком и кузовом был найден тайник, где обнаружили несколько литров химических средств, используемых в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей. По закону такие ядохимикаты нельзя провозить для личного пользования.
В итоге обнаруженные вещества переданы сотрудникам таможенного поста, которые и будут принимать решение в отношении гражданина Украины.