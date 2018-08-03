Гражданин Украины пытался ввезти в Крым агрохимикаты

3 Авг. 09:39 2018-08-03T09:43:18+03:00

Их спрятали в тайнике между топливным баком и кузовом машины

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Крымские пограничники пресекли провоз партии агрохимикатов, которые хотели скрыть от госконтроля.

- В автопункт пропуска «Перекоп» на въезд в Россию прибыл микроавтобус марки «Opel», следующий по маршруту пгт. Аскания-Нова – г. Симферополь, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Водитель 46-летней гражданин Украины сказал контролерам, что он не везет товары, которые нужно обязательно задекларировать.

Но при осмотре иномарки между топливным баком и кузовом был найден тайник, где обнаружили несколько литров химических средств, используемых в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей. По закону такие ядохимикаты нельзя провозить для личного пользования.

В итоге обнаруженные вещества переданы сотрудникам таможенного поста, которые и будут принимать решение в отношении гражданина Украины.