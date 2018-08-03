В Крыму уничтожили 30 гектаров конопли
В Белогорском районе нашли два поля с дикорастущей коноплей. Всего 30 гектаров.
По предварительным подсчетам, на земельных участках произрастало около 100 тысяч кустов дикорастущей конопли.
- Полицейские установили хозяев полей, ими оказались местные жители, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Гражданам вынесено официальное предписание об уничтожении растений в 10-дневный срок.
Крымчане не стали спорить и в короткие сроки уничтожили запрещенные растения. На земельные участки они вывели мощную технику, которая и "расправилась" с незаконной коноплей.
Надо отметить, что если бы граждане не проявили сознательность и стали бы выполнять предписание сотрудников полиции, то их могли бы наказать за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.