2018-08-03T14:03:02+03:00
Происшествия

В Крыму уничтожили 30 гектаров конопли

Дикорастущие растения обнаружили на землях Белогорского района
Галина КОВАЛЕНКО
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Растения уничтожили на корню. Фото: пресс-служба МВД по Республике КрымРастения уничтожили на корню. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
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В Белогорском районе нашли два поля с дикорастущей коноплей. Всего 30 гектаров.

По предварительным подсчетам, на земельных участках произрастало около 100 тысяч кустов дикорастущей конопли.

- Полицейские установили хозяев полей, ими оказались местные жители, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Гражданам вынесено официальное предписание об уничтожении растений в 10-дневный срок.

Крымчане не стали спорить и в короткие сроки уничтожили запрещенные растения. На земельные участки они вывели мощную технику, которая и "расправилась" с незаконной коноплей.

Надо отметить, что если бы граждане не проявили сознательность и стали бы выполнять предписание сотрудников полиции, то их могли бы наказать за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

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