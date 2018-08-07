2018-08-07T17:51:24+03:00
Недвижимость

Квартал «Лаванда» стал самым востребованным среди симферопольцев

Особенным спросом пользуются однокомнатные квартиры
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В первый месяц было продано более 200 квартир в строящемся квартале «Лаванда». Особенным спросом пользуются однокомнатные квартиры, площадь которых составляет от 37 до 40 квадратных метров. На втором месте по популярности – «двушки».

Клиенты отнесли к положительным моментам будущего квартала архитектуру, малоэтажность зданий, а также хорошие планировочные решения. Последние, к слову, оригинальный проект компании и каждая квартира – уникальна. Кроме этого, покупатели подчеркивают, что «Крымская Роза» – это самый большой и перспективный район с развитой инфраструктурой.

Напомним, в конце июня Группа компаний «Монолит» объявила об официальном старте строительства первого квартала самого масштабного проекта полуострова «Крымская роза». Семейный квартал «Лаванда» будет состоять из шести секций, этажность которых варьируется от 7 до 17 этажей. На территории «Лаванды» будет построен детский сад на 80 мест с собственными игровыми зонами. Квартал займет 1,6 га нового микрорайона.

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