35-я береговая батарея в Севастополе ждет миллионного посетителя
В Севастополе музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» 10 августа встретит миллионного посетителя.
- Ждем миллионного посетителя около 10 утра, - сообщил директор музея Валерий Володин. – Это событие не музейного, а городского масштаба. Такого интереса в украинскую бытность Севастополя к музею не было, а после возвращения города в состав России люди стали еще более бережно и внимательно относиться к героическому прошлому своих предков, к семейным альбомам, хранить память о защитниках Севастополя.
Юбилейный гость получит подарки. Имя счастливчика объявят при входе в музей по громкой связи.
Кстати, ежедневно музей посещают порядка 800 человек.
Напомним, Севастополь за полгода посетили 1,5 миллиона туристов. По сравнению с прошлым годом, турпоток увеличился на 12%.
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»