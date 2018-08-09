2018-08-09T10:23:22+03:00
Звезды

35-я береговая батарея в Севастополе ждет миллионного посетителя

Встречать гостя будут 10 августа
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Ежедневно музей посещают порядка 800 человек.Ежедневно музей посещают порядка 800 человек.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» 10 августа встретит миллионного посетителя.

- Ждем миллионного посетителя около 10 утра, - сообщил директор музея Валерий Володин. – Это событие не музейного, а городского масштаба. Такого интереса в украинскую бытность Севастополя к музею не было, а после возвращения города в состав России люди стали еще более бережно и внимательно относиться к героическому прошлому своих предков, к семейным альбомам, хранить память о защитниках Севастополя.

Юбилейный гость получит подарки. Имя счастливчика объявят при входе в музей по громкой связи.

Кстати, ежедневно музей посещают порядка 800 человек.

Напомним, Севастополь за полгода посетили 1,5 миллиона туристов. По сравнению с прошлым годом, турпоток увеличился на 12%.

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог