35-я береговая батарея в Севастополе ждет миллионного посетителя

9 Авг. 10:08 2018-08-09T10:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» 10 августа встретит миллионного посетителя.

- Ждем миллионного посетителя около 10 утра, - сообщил директор музея Валерий Володин. – Это событие не музейного, а городского масштаба. Такого интереса в украинскую бытность Севастополя к музею не было, а после возвращения города в состав России люди стали еще более бережно и внимательно относиться к героическому прошлому своих предков, к семейным альбомам, хранить память о защитниках Севастополя.

Юбилейный гость получит подарки. Имя счастливчика объявят при входе в музей по громкой связи.

Кстати, ежедневно музей посещают порядка 800 человек.

Напомним, Севастополь за полгода посетили 1,5 миллиона туристов. По сравнению с прошлым годом, турпоток увеличился на 12%.