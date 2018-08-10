В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера

СЕГОДНЯ 09:20 2018-08-10T10:06:34+03:00

Севастопольские полицейские привлекли к ответственности водителя за умышленное видоизменение государственного знака на своем автомобиле. Система "Поток" зафиксировала машину, данные обработали и нашли несоответствия между транспортным средством и присвоенным ему регистрационным знаком. Информацию передали экипажу ДПС, который задержал иномарку. Видео: пресс-служба ГИБДД УМВД России по г. Севастополю! другой источник

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По Севастополю ездил автомобиль БМВ, водитель которого намеренно видоизменил один символ регистрационного знака, чтобы избежать наказания за нарушения ПДД.

- Регистрационный номер автомобиля зафиксирован системой «Поток», - сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по г. Севастополю. – Эта система распознает государственных регистрационных знаков автомобилей с целью сопоставления полученной информации с различными базами данных.

Данные иномарки обработали и нашли несоответствие между транспортным средством и присвоенным ему регистрационным знаком. И экипаж ДПС задержал автомобиль.

В итоге водителя автомобиля БМВ понес административное наказание за «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть».