2018-08-10T10:06:34+03:00
Происшествия

В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера

Иномарку задержали, а водителя оштрафовали[видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:

Севастопольские полицейские привлекли к ответственности водителя за умышленное видоизменение государственного знака на своем автомобиле.Система "Поток" зафиксировала машину, данные обработали и нашли несоответствия между транспортным средством и присвоенным ему регистрационным знаком. Информацию передали экипажу ДПС, который задержал иномарку. Видео: пресс-служба ГИБДД УМВД России по г. Севастополю! другой источник

Изменить размер текста:

По Севастополю ездил автомобиль БМВ, водитель которого намеренно видоизменил один символ регистрационного знака, чтобы избежать наказания за нарушения ПДД.

- Регистрационный номер автомобиля зафиксирован системой «Поток», - сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по г. Севастополю. – Эта система распознает государственных регистрационных знаков автомобилей с целью сопоставления полученной информации с различными базами данных.

Данные иномарки обработали и нашли несоответствие между транспортным средством и присвоенным ему регистрационным знаком. И экипаж ДПС задержал автомобиль.

В итоге водителя автомобиля БМВ понес административное наказание за «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог