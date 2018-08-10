2018-08-10T14:07:02+03:00
Происшествия

В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов

Одного из отдыхающих унесло на надувном круге
Галина КОВАЛЕНКО
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Отдыхая на воде нужно соблюдать осторожность.Отдыхая на воде нужно соблюдать осторожность.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Только за одни прошедшие сутки крымские спасатели помогли двум туристам, которые попали в беду, плавая на надувных круге и матрасе.

- В акватории Черного моря в районе села Песчаное сотрудниками водолазно-спасательной группы была обнаружена женщина, - сообщает пресс-служба МЧС РК.- Во время купания ее начало уносить на матрасе в море и она оказалась на расстоянии 800 м от берега.

23-летнюю жительницу Санкт-Петербург подняли на борт и доставили на берег. Медпомощь ей не понадобилась.

Другой несчастный случай удалось предотвратить в районе села Орлянка. Мужчина на надувном круге отдыхал на озере Сасык, но его вскоре пропал из поля зрения товарища.

29-летнего жителя Симферополя нашли на расстоянии 3-х километров от места спуска на воду. Сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно подняли мужчину на борт и доставили в безопасное место. Мужчина от медицинской помощи отказался.

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