В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок

СЕГОДНЯ 14:49 2018-08-10T14:58:29+03:00

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В Крыму 770 человек заплатят транспортный налог по повышающему коэффициенту. Раскошелиться за дорогие авто придется в общей сложности на 9 миллионов рублей.

- Основная часть транспорта, за который жители полуострова будут платить налог, - машины. Их зарегистрировано 400 тысяч, среди которых 770 авто стоимостью от 3 до 15 миллионов рублей, - уточнили в УФНС по РК. -

Также крымчане являются собственниками более 22 тысяч грузовиков, 4 тысяч автобусов, почти 7 тысяч мотоциклов и мотороллеров, около 2 тысяч катеров, моторных лодок, яхт и другой водной техники, а также 32 воздушных судов.

Напомним, жители Крыма начали получать уведомления об оплате транспортного налога. Автомобилистов в Крыму стало больше, раскошелиться придется 313,5 тысячи водителей. Это на 16% больше, чем в прошлом году.