В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги

СЕГОДНЯ 08:34 2018-08-11T08:56:41+03:00

В порядок приведут улицы в районе городского парка

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Керченский суд по иску прокурора обязал положить асфальт на 500 метрах автодороги возле городского парка.

- Установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорог по улицам Герцена и Белинского, на которых отсутствует асфальтовое покрытие, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Поскольку такие трассы не обеспечивают безопасность движения автомобилей, а значит велика опасность дорожно-траспортных происшествий, прокурор города Керчи направил иск в суд.

В официальной документе шла речь о понуждении администрации города Керчи заасфальтировать полкилометра дорог в районе городского парка.

Суд полностью поддержал надзорный орган. На сегодняшний день прокуратура взяла под контроль дорожные работы на улицах Герцена и Белинского.