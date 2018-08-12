Возле Ялты возник пожар в заповедном районе

СЕГОДНЯ 09:32 2018-08-12T09:34:39+03:00

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В окрестностях Ялты в урочище Уч–Кош загорелась лесная подстилка на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников.

- Площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв.м. Возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне порядка 45-80 градусов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Технику для тушения пожара расставили по фронту на расстоянии 100-150 метров от возгорания. Крымские спасатели для борьбы с огнем используют ранцевые огнетушители, а также ручной инструмент.

Условия для работы спасателей весьма сложные - в ущелье сильный ветер, скорость которого достигает 20 метров секунду. Есть опасность распространения огня верх по склону на леса. Но для жилой зоны угрозы не существует.

Напоминаем, что в прошлом году сильный пожар произошел в окрестностях Судака. На борьбу с огнем, охватившим порядка 50 гектаров, ушло несколько дней.