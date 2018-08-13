Газманов: Крым потрясает темпами развития

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-13T15:20:30+03:00

Известный певец приехал на полуостров с гастрольным туром

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Олег Газманов приехал на полуостров с юбилейным туром «50 лет на сцене» и не применул поделиться своими впечатления от увиденного.

- Темпы развития в Крыму потрясающие: грандиозный Крымский мост, потрясающий аэропорт, - рассказал Олег Газманов на встрече с журналистами.

Крым – это красивейшее место Россия, у которого большой потенциал для развития.

Одновременно артист отметил и негативные моменты: - Крым есть причины поругать за скачущие цены скачут, не совсем развитую инфраструктуру.

Олегу Михайловичу нравиться бывать в Крыму, где он себя чувствует весьма комфортно. Вместе с ним приехала его жена. Также сейчас на полуострове отдыхает и 14 летняя дочь артиста.

67-летний Газманов также объяснил, почему тур назван - «50 лет на сцене»: - В 1968 году я сочинил песня «Белый снег», за которую и получил первые деньги.

И сейчас он выбрал точкой отсчета для творческой карьеры это событие полувековой давности.