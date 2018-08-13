2018-08-13T15:20:30+03:00
Общество

Газманов: Крым потрясает темпами развития

Известный певец приехал на полуостров с гастрольным туром
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег Газманов.Олег Газманов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Олег Газманов приехал на полуостров с юбилейным туром «50 лет на сцене» и не применул поделиться своими впечатления от увиденного.

- Темпы развития в Крыму потрясающие: грандиозный Крымский мост, потрясающий аэропорт, - рассказал Олег Газманов на встрече с журналистами.

Крым – это красивейшее место Россия, у которого большой потенциал для развития.

Одновременно артист отметил и негативные моменты: - Крым есть причины поругать за скачущие цены скачут, не совсем развитую инфраструктуру.

Олегу Михайловичу нравиться бывать в Крыму, где он себя чувствует весьма комфортно. Вместе с ним приехала его жена. Также сейчас на полуострове отдыхает и 14 летняя дочь артиста.

67-летний Газманов также объяснил, почему тур назван - «50 лет на сцене»: - В 1968 году я сочинил песня «Белый снег», за которую и получил первые деньги.

И сейчас он выбрал точкой отсчета для творческой карьеры это событие полувековой давности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
На Крымском мосту новый рекорд: За сутки проехали 33 359 автомобилей
Гражданка Украины ехала в Крым с пистолетом и патронами
В Крыму 13 августа до +33 градусов
Украина возобновила работу пункта въезда-выезда "Каланчак"
На Тарханкуте машина с числом дьявола и черепом на капоте слетела со скал
В Крыму 19-летняя девушка поскользнулась и упала с 3-метровой высоты
Возле Ялты возник пожар в заповедном районе
Погода в Крыму на 12 августа: без осадков и тепло до +31
В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники
На борту рейса «Москва-Симферополь» скончалась 53-летняя пассажирка
В Крыму из Черного моря спасли трех человек
В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги
Погода в Крыму на 11 августа: сухо и тепло +30
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной