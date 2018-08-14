2018-08-14T18:09:20+03:00
Общество

В Симферополе начался капитальный ремонт улиц

Работы продлятся до 30 декабря
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На ремонт потратят 330 миллионов рублей.На ремонт потратят 330 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе на капитальный ремонт улиц потратят 330 миллионов рублей. Работы запланированы на улицах Коммунальная, Нижнегоспитальная, Крылова, Чехова, Аральская, Бахчисарайская и 1-й Конной Армии.

- По шести улицам планируем заменить порядка 56 тысяч квадратных метров дорожной одежды. Будет произведена установка нового бордюрного камня, обустроим тотуары, проведем монтаж дорожных знаков и тактильных указателей для маломобильных групп населения. В завершении нанесем дорожную разметку термопластиком, - сообщил главный инженер предприятия-подрядчика Станислав Статкевич.

Ремонт уже начался на улице Коммунальная. Асфальт там не меняли больше 20 лет. Бригады работают круглосуточно. Работы ведутся одновременно на нескольких участках.

На время ремонта движение по улицам будет ограничено. Завершить работы планируют до 30 декабря.

Напомним, транспортный налог, который оплачивают крымчане, пойдет на ремонт и строительство новых дорог.

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