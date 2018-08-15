В Крыму 6 чиновников оштрафовали за неуважение к обращениям горожан

СЕГОДНЯ 09:16 2018-08-15T10:36:24+03:00

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Крымская прокуратура привлекла к административной ответственности за ненадлежащую работу с обращениями граждан 6 чиновников администрации города Симферополя.

- Проверка выявила факты несвоевременного предоставления ответов гражданам, с существенным нарушением сроков, - сообщает прокуратур РК.

Так же чиновники игнорировали обращения, поступившие в электронном виде или не полностью рассматривали.

Надзорное ведомство считает, что такие нарушения ущемляют права граждан на получение своевременных и полных ответов на обращения.

А все из-за того, что не должным образом выполняют свои обязанности заведующий сектором контроля в сфере земельных отношений и начальники - департамента городского хозяйства, департамента развития муниципальной собственности, отдела эксплуатации и содержания зеленых насаждений, отдела благоустройства и санитарного содержания администрации города.

На этих чиновников завели дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.