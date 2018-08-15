В Крыму 6 чиновников оштрафовали за неуважение к обращениям горожан
Крымская прокуратура привлекла к административной ответственности за ненадлежащую работу с обращениями граждан 6 чиновников администрации города Симферополя.
- Проверка выявила факты несвоевременного предоставления ответов гражданам, с существенным нарушением сроков, - сообщает прокуратур РК.
Так же чиновники игнорировали обращения, поступившие в электронном виде или не полностью рассматривали.
Надзорное ведомство считает, что такие нарушения ущемляют права граждан на получение своевременных и полных ответов на обращения.
А все из-за того, что не должным образом выполняют свои обязанности заведующий сектором контроля в сфере земельных отношений и начальники - департамента городского хозяйства, департамента развития муниципальной собственности, отдела эксплуатации и содержания зеленых насаждений, отдела благоустройства и санитарного содержания администрации города.
На этих чиновников завели дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.