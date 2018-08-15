2018-08-15T10:41:33+03:00
Общество

В Ялте погорельцам из Кореиза дали временное жилье

Трое взрослых и трое детей поселены в МУП «Ялтинский городской пансионат»
Галина КОВАЛЕНКО
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Многоэтажка сильно пострадала от огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РКМногоэтажка сильно пострадала от огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК
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В поселке, 14 августа, в доме № 48 на улице Южной произошел пожар. И несколько семей, проживающих в этой пятиэтажке, остались без крова.

- Трое взрослых и трое детей поселены в МУП «Ялтинский городской пансионат», - сообщает пресс-служба администрации Ялты. - Жильцы остальных квартир от отселения отказались.

Чиновники пообещали, что в срочном порядке дадут денег для ремонта фасада и крыши, которая очень сильно пострадала от огня.

Напоминаем, что вблизи Ялты на днях также был потушено возгорание в урочище Уч–Кош, что на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников. На борьбу с огнем, захватившем свыше 25 гектаров, ушло почти три дня. Пришлось даже привлечь авиацию - три вертолета и один самолет.

На месте чрезвычайного происшествия работали порядка 500 спасателей, гвардейцев и полицейских.

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