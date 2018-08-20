2018-08-20T12:37:26+03:00
Происшествия

С крымского с пляжа, где нашли 250-килограммовую авиабомбу, эвакуировали 300 отдыхающих

Донную мину успешно обезврежен в Сакском районе [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму обезвредили 250-килограммовую авиабомбу.Боеприпас нашли туристами в 10-15 метрах от берега в Сакском районе. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РК.! другой источник

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В селе Поповка Сакского района туристы в 10-15 метрах от берега на глубине 1,5 метров увидели предмет, похожий на бомбу. Отдыхающие тут же позвонили спасателям.

- Профессиональные водолазы пиротехнического отделения идентифицировали предмет, как авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны весом 250 кг., - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК. - Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса решено уничтожить авиационную донную мину на месте ее обнаружения – в воде.

Сотрудники полиции вывели за пределы опасной зоны более 300 человек, находившихся на пляже. Саму территорию оцепили. Также здесь ограничили и доступ к побережью с Черного моря.

Бах-бах!

Крымские пиротехники успешно уничтожили авиабомбу. Других же взрывоопасных предметов здесь не нашли.

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