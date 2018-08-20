Крымчане начали получать уведомления об оплате земельного налога
Крымчане впервые начали оплачивать земельный налог. Оплатить его в этом году должны больше 200 человек. В их собственности - 214 тысяч участвков.
- Рассылка налоговых уведомлений началась в июле. К настоящему времени от налогоплательщиков поступили первые 5 миллионов рублей земельного налога, - сообщает пресс-служба УФНС.
По предварительным подсчетам, после уплаты земельного налога в бюджет в бюджет в этом году поступит около 100 миллионов рублей.
ВАЖНО
Налог расчитывается по следующей формуле: стоимость земельного участка умножается на ставку, установленную муниципальным образованием и умножается на срок пользования (количество месяцев владения участком в календарном году). В среднем налог на участок 6-10 соток составит 500 - 1000 рублей.
Напомним, транспортный налог нужно оплатит не позднее декабря 2018 года.