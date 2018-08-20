Крымчане начали получать уведомления об оплате земельного налога

СЕГОДНЯ 18:44 2018-08-20T18:46:39+03:00

Крымчане в общей сложности оплатят около 100 миллионов земельного налога. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Крымчане впервые начали оплачивать земельный налог. Оплатить его в этом году должны больше 200 человек. В их собственности - 214 тысяч участвков.

- Рассылка налоговых уведомлений началась в июле. К настоящему времени от налогоплательщиков поступили первые 5 миллионов рублей земельного налога, - сообщает пресс-служба УФНС.

По предварительным подсчетам, после уплаты земельного налога в бюджет в бюджет в этом году поступит около 100 миллионов рублей.

ВАЖНО

Налог расчитывается по следующей формуле: стоимость земельного участка умножается на ставку, установленную муниципальным образованием и умножается на срок пользования (количество месяцев владения участком в календарном году). В среднем налог на участок 6-10 соток составит 500 - 1000 рублей.

Напомним, транспортный налог нужно оплатит не позднее декабря 2018 года.