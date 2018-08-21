Очереди станут меньше: В Крыму откроют еще 23 модульных детсада

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-21T10:48:06+03:00

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Крым получил деньги на установку 23 модульных детсадов. В эксплуатацию их планируют ввести до конца года.

- На данные цели из бюджета уже выделено 1 млрд 89 млн рублей, уже доведены до подрядчиков, контракты заключены, - сообщил глава РК Сергей Аксенов. - В течение сентября будет выделено еще 900 млн рублей из резервного фонда президента. До конца года вся работа должна быть выполнена. Люди с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию детских садов.

Новые детсада рассчитаны на 2,3 тысячи мест.

- На данный момент активные работы по введению в эксплуатацию модульных детских садов ведутся в Джанкое, Керчи, Евпатории, Бахчисарае и в Симферопольском районе. Наиболее напряженная ситуация с очередями в детские сады в Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, - сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

Напомним, очереди в детсады в Крыму исчезнут через 2 года. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.