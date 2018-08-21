Проезд в троллейбусах в Крыму может подорожать до 18 рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-21T12:08:42+03:00

В последний раз проезд в троллейбусах подорожал 1 июля 2017 года. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму может подорожать стоимость проезда в троллейбусах.

Предприятие «Крымтроллейбус» хочет повысить цены на билеты на четыре рубля – с 14 до 18 рублей. Пакет необходимых документов уже подали в Государственный комитет по ценам и тарифам РК.

- 18 рублей – это экономически обоснованный тариф, - отметил директор ГУП «Крымтроллейбус» Илья Прокопьев.

Напомним, с 1 июля в Крыму действуют новые тарифы на пассажироперевозки. Цены на проезд подняли в пригородных автобусах примерно на 12,5%.

- С июля тариф на автобусные пассажирские перевозки в пригородном сообщении - 1,52 рубля за один пассажиро-километр. Это экономически обоснованный тариф, - уточнили в пресс-службе Госкомцен РК.

Тарифы не менялись с 1 июня 2016 года, когда была утверждена стоимость одного пассажиро-километра - 1,35 рубля. Тариф был рассчитан с учетом стоимости топлива на уровне 36,4 рубля за литр.