В аэропорту «Симферополь» задержали пять рейсов

СЕГОДНЯ 09:10 2018-08-23T09:16:31+03:00

Аэропорт с начала года обслужил больше 3 миллионов пассажиров. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Пассажиры не смогли вовремя улететь в Москву и Тюмень

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В аэропорту «Симферополь» задержали несколько рейсов. 22 августа пассажиры не смогли вовремя вылететь в Москву и Тюмень. На прилет были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы.

- Максимальное время задержек составило не более 60 минут. Рейс из Санкт-Петербурга уходил на запасной аэродром в Ростов-на-Дону, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Задержки рейсов были в период с 19.30 до 20.30. В аэропорту пояснили, что в это время проводили «внеплановые мероприятия по обеспечению безопасности аэропорта». При этом, по словам пассажиров, силовики искали бомбу, поступил анонимный звонок звонок о минировании.

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