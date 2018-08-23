2018-08-23T09:16:31+03:00
Общество

В аэропорту «Симферополь» задержали пять рейсов

Пассажиры не смогли вовремя улететь в Москву и Тюмень
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Аэропорт с начала года обслужил больше 3 миллионов пассажиров.Аэропорт с начала года обслужил больше 3 миллионов пассажиров.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В аэропорту «Симферополь» задержали несколько рейсов. 22 августа пассажиры не смогли вовремя вылететь в Москву и Тюмень. На прилет были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы.

- Максимальное время задержек составило не более 60 минут. Рейс из Санкт-Петербурга уходил на запасной аэродром в Ростов-на-Дону, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Задержки рейсов были в период с 19.30 до 20.30. В аэропорту пояснили, что в это время проводили «внеплановые мероприятия по обеспечению безопасности аэропорта». При этом, по словам пассажиров, силовики искали бомбу, поступил анонимный звонок звонок о минировании.

Напомним, "Всем крымских ясных дней": Олег Газманов теперь встречает пассажиров аэропорта "Симферополь". Обращения певца транслируют по громкой связи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Крыма: Учить в школах «Родной язык» - правильное и полезное решение
Рекордное число первоклашек. В Симферополе в 1 класс пойдут 5,5 тысячи детей
Воды не будет. Какие улицы в Симферополе 23 августа попали под отключения
Погода в Крыму на 23 августа: днем жара до +34
Сдадим вовремя. В Севастополе трассу «Таврида» строят в две смены
В Симферополе 23 августа организуют подвоз воды автоцистернами
На трассе Алушта-Феодосия "Нива" улетела в кювет - водитель не справился с "серпантином"
В Севастополе начали капремонт четырех улиц
Клиентка ограбила крымскую гадалку, которая предсказала ей скорую прибыль
Школьниц, сбежавших из дома в Севастополе, обнаружили аж в Феодосии
За сутки в Крыму утонули два человека
Сторожевик «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов
В Крыму в честь Дня флага РФ развернули 28-метровый триколор
Суд оставил под стражей членов крымской террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"