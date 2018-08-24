2018-08-24T09:12:20+03:00
Общество

В селах Крыма появились бешеные лисы

В двух населенных пунктах объявили карантин
Галина КОВАЛЕНКО
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Лиса - переносчики бешенства. фото: Сергей ЖдановЛиса - переносчики бешенства. фото: Сергей Жданов
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На Крымском полуострове в Первомайском и Раздольненском районах были замечены лисы, страдающие бешенством. И поэтому в двух селах объявлен карантин на два месяца.

Указы о введении карантина на северо-западе Крыма появились на сайте правительства региона.

К разряду неблагополучных по бешенству отнесли село Орловка Раздольненского района, а именно территорию частного домовладения на улице Крупской, 20.

В «черный» список попало и село Мельничное Первомайского района. В официальном документе прописаны «… ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству лисы в частном домовладении, расположенном по адресу: ул. Титова, 64, село Мельничное. Карантин до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий».

В «карантинных» селах на время действия ограничительных мероприятий нельзя продавать различных домашних животными и вывозить их за границы обозначенных территорий.

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