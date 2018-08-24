2018-08-24T10:15:13+03:00
Происшествия

В Севастополе завели уголовное дело по мошенничеству с землей на 53 миллионов рублей

В деле идет речь о 45 участках в районе мыса Фиолент
Галина КОВАЛЕНКО
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Севастопольская прокуратура Ленинского района проверила соблюдение закона при госрегистрации права собственности на землю в районе мыса Фиолент.

- Установлено, что в апреле – мае 2017 года в управление госрегистрации права и кадастра Севастополя поданы заявления о регистрации права собственности за гражданами на 45 земельных участков, общей кадастровой стоимостью более 53 млн. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.- Однако согласно сведениям ГКУ «Архив города Севастополя» распоряжение госоргана власти от 2010 года, которое предоставлено в Севреестр, о выделении земельных участков имеет иное содержание.

В итоге следователи завели уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По статье ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ подозреваемых могут лишить свободы на срок до шести лет.

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