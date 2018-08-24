Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом

СЕГОДНЯ 12:43 2018-08-24T13:13:13+03:00

Контроль усилен не только на границе с Крымом Фото: Анастасия ЖУКОВА

Для проверок привлекают также и кинологов с собаками

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На границе с Крымом Украина усилила меры безопасности. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

- Все участки границы уже усилены дополнительными нарядами. Во время движения лиц и транспортных средств на границе проводится детальная работа по осмотру, – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что на всех участках госграницы усилены меры безопасности, и в Крыму в том числе. Для проверок привлекают также и кинологов с собаками. У лиц, находящихся рядом с границей, также проверяют документы.

Напомним, ранее в Украине предложили организовать легальные пассажирские перевозки из Херсонской области к украинско-российским пунктам пропуска.