2018-08-27T10:19:04+03:00
Общество

В Ялте пройдет кинофестиваль «Евразийский мост»

Форум состоится в третий раз
Галина КОВАЛЕНКО
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В Ялте с 19 по 27 сентября пройдет III международный кинофестиваль «Евразийский мост».

- Кинематографисты из разных уголков мира: России, Бельгии, Индии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции соберутся в городе, где в 1911 году был снят первый российский полнометражный фильм, - сообщает "Крымский медиацентр".

Звезды по «красной дорожке» пройдут 21 сентября на торжественном открытии фестиваля в театре имени Чехова.

На пять дней город-курорт станет центром международной кинематографии. Ценители кино смогут оценить игровые и документальные фильмы, премьеры и ретроспекции, побывают на творческих встречах и мастер-классах, круглых столах и презентациях.

В прошлом году фестиваль возглавил известный режиссер Никита Михалков, который на пресс-конференции озвучил свои планы превратить Ялтинскую киностудию в Голливуд российского масштаба.

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