2018-08-27T15:56:33+03:00
Туризм

Турпоток в Севастополе вырос на 19%

Город-герой посетили почти 300 тысяч отдыхающих
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Крыму ждут рекордное число гостей.В Крыму ждут рекордное число гостей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе вырос турпоток. По сравнению с прошлым годом, отдыхающих стало на 19% больше.

- По состоянию на 1 августа 2018 года Севастополь посетило 284,5 тысячи туристов, - сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Власти считают, что причиной роста числа туристов стало открытие движения по Крымскому мосту.

- Открытие Крымского моста – это историческое эпохальное событие, таким же станет введение в эксплуатацию всех этапов трассы «Таврида», что неизменно приведет к увеличению турпотока через 1-2 года, – уверен Дмитрий Овсянников.

Напомним, в Крыму с начала года отдохнули около 5 миллионов туристов. Это на миллион человек больше, чем за тот же период прошлого года.

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