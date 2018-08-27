Турпоток в Севастополе вырос на 19%
В Севастополе вырос турпоток. По сравнению с прошлым годом, отдыхающих стало на 19% больше.
- По состоянию на 1 августа 2018 года Севастополь посетило 284,5 тысячи туристов, - сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.
Власти считают, что причиной роста числа туристов стало открытие движения по Крымскому мосту.
- Открытие Крымского моста – это историческое эпохальное событие, таким же станет введение в эксплуатацию всех этапов трассы «Таврида», что неизменно приведет к увеличению турпотока через 1-2 года, – уверен Дмитрий Овсянников.
Напомним, в Крыму с начала года отдохнули около 5 миллионов туристов. Это на миллион человек больше, чем за тот же период прошлого года.
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