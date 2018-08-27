2018-08-27T17:15:54+03:00
Туризм

Итоги лета. Какие крымские курорты оказались самыми популярными в России

В рейтинг вошли есть городов полуострова
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Крыму уже отдохнули 5 миллионов туристов.В Крыму уже отдохнули 5 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Ялта и еще пять курортов Крыма попали в Топ-10 самых популярных мест отдыха в стране.

- В первую десятку вошли Сочи, Ялта, Феодосия, Евпатория, Анапа, Алушта, Судак, Геленджик, Алупка и Ейск, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. - Российские туристы бронировали летний отдых на море на крымских курортах на период от 7 до 10 ночей и тратили на проживание от 2,1 до 2,9 тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего было провести летний отпуск в Евпатории (Крым) - по 2,1 тысяче рублей в сутки, дороже - в Ялте (почти 3 тысячи рублей в сутки). Дольше всего люди отдыхали в Евпатории - в среднем, по 10 дней.

КОНКРЕТНО

Как распределились места в рейтинге:

1. Сочи, Краснодарский край - 2293 рубля/ 8,7 ночей

2. Ялта, Крым - 2991 рубль/ 7,7 ночей

3. Феодосия, Крым - 2158 рубля/ 7,3 ночи

4. Евпатория, Крым - 2082 рубля/ 10,1 ночи

5. Анапа, Краснодарский край - 2157 рублей/ 9 ночей

Дешевле всего летом отдых был в Евпатории, а дороже - в Ялте. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Дешевле всего летом отдых был в Евпатории, а дороже - в Ялте.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

6. Алушта, Крым - 2619 рублей/ 8,3 ночи

7. Судак, Крым - 2079 рубля/ 8,3 ночи

8. Геленджик, Краснодарский край - 2471 рубль/ 8,5 ночей

9. Алупка, Крым - 2325 рублей/ 8,4 ночи

10. Ейск, Краснодарский край - 2079 рублей/ 9,1 ночь

* Средние затраты семьи на проживание в сутки/среднее число забронированных ночей.

Напомним, в Крыму с начала года отдохнули около 5 миллионов туристов. Это на миллион человек больше, чем за тот же период прошлого года.

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