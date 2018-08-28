В Крыму задержали гражданку Украины с фальшивым паспортом

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-28T09:21:06+03:00

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При проверке документов в автомобильном пункте пропуска «Армянск» у крымских пограничников возникли сомнения в подлинности паспорта гражданина Украины, который предъявила 23-летняя девушка.

Экспертиза показала, что паспорт недействителен для пересечения госграницы и содержит признаки частичной подделки.

- Девушка призналась, что приобрела документ за 2000 долларов США в начале 2018 года через сомнительные криминальные связи в Ялте, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. - Гражданка Украины сообщила, что приехала в Крым еще в 2013 году, и до настоящего времени подрабатывала разнорабочей.

С фальшивым паспортом на руках девушка решила побывать у родни в Киеве, но в результате на нее завели уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ.

Сейчас гражданка Украины находится под стражей.