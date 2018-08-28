Работы по очистке русла Салгира подорожали до 147 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:47 2018-08-28T10:51:56+03:00

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Расчистка русел Большого и Малого Салгира и других рек обойдется Симферополю в 147 миллионов рублей. Изначально планировалось потратить на это 100 миллионов.

- 147 миллионов это предварительная стоимость работ. Окончательно стоимость работ по расчистке русел Большого и Малого Салгира, Славянки и ряда других малых рек можно будет говорить только после заключения экспертизы. Мы ожидаем положительного заключения как по проектным решениям, так и по сметной стоимости, - сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк.

Деньги выделят из республиканского или федерального бюджета.

Напомним, очистка русла реки Салгир в Симферополе начнется не раньше следующего года.

После очистки русла реки запланирована реконструкция набережной. Власти планируют заменить сломанные ограждения, положить новую плитку, пересадить деревья, провести капельное орошение, установить новые лавочки и мусорные урны. И даже наполнить реку водой и пустить по ней экскурсионные лодочки.