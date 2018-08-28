В Симферополе на подсветку здания Совмина готовы потратить 4,9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-28T17:40:07+03:00

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На сайте госзакупок объявлен аукцион «Текущий ремонт освещения фасада здания по адресу: г. Симферополь, пр-т Кирова, 13». Речь идет о здании Совета министров Республики Крым.

Стартовая цена лота - 4 889 538,86 рублей.

В документах написано, что победитель аукциона, то бишь подрядчик, кроме всего прочего, должен будет обеспечить подсветку колон, тротуара, флагов и герба на крыше здания.

Также установить «4 светильника типа бра (кованный колокольчик) на входе в здание, выполнить перенос наружных кондиционерных блоков с колон» и так далее.

В официальных бумагах также оговаривается " так как, здание является памятником архитектуры, то световая подсветка фасада не должна ухудшать внешний вид административного здания.»

Деньги же за освещение подрядчику выплатят из бюджета Республики Крым.