2018-08-29T11:29:36+03:00
Общество

За кормежку лебедей в окрестностях Евпатории будут штрафовать

ГИБДД взяла под особый контроль дорогу рядом с озером Сасык
Галина КОВАЛЕНКО
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Между озером Сасык и автотрассой установят барьер из металла.Между озером Сасык и автотрассой установят барьер из металла.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На участке трассы "Саки-Евпатория" рядом с озером Сасык решили принять особые меры по безопасности дорожного движения. Вся закавыка в том, что туристы, увидев лебедей, живущих в водоеме, забывают обо всем на свете: глушат машины и бегут через дорогу, чтобы покормить птиц. Из-за грубых нарушений ПДД случаются и трагедии.

- 28 июня на этом участке автодороги, примыкающей вплотную к озеру в пригороде Евпатории, водитель грузовика сбил девушку-пешехода, которая беспечно перебегала проезжую часть, направляясь к лебедям, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.

По статистике чаще всего ЧП на столь коротком участке автодороги случаются из-за перехода через оживленную автотрассу Симферополь-Евпатория в неустановленном месте и выполнения водителями маневра разворота.

Чтобы свести к минимуму ДТП уже установили дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и запрещающие остановку транспорта. Сейчас же вдоль этого участка трассы монтируется барьер из металла.

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