За кормежку лебедей в окрестностях Евпатории будут штрафовать

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-29T11:29:36+03:00

Между озером Сасык и автотрассой установят барьер из металла. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

ГИБДД взяла под особый контроль дорогу рядом с озером Сасык

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На участке трассы "Саки-Евпатория" рядом с озером Сасык решили принять особые меры по безопасности дорожного движения. Вся закавыка в том, что туристы, увидев лебедей, живущих в водоеме, забывают обо всем на свете: глушат машины и бегут через дорогу, чтобы покормить птиц. Из-за грубых нарушений ПДД случаются и трагедии.

- 28 июня на этом участке автодороги, примыкающей вплотную к озеру в пригороде Евпатории, водитель грузовика сбил девушку-пешехода, которая беспечно перебегала проезжую часть, направляясь к лебедям, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.

По статистике чаще всего ЧП на столь коротком участке автодороги случаются из-за перехода через оживленную автотрассу Симферополь-Евпатория в неустановленном месте и выполнения водителями маневра разворота.

Чтобы свести к минимуму ДТП уже установили дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и запрещающие остановку транспорта. Сейчас же вдоль этого участка трассы монтируется барьер из металла.