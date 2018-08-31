В Евпатории в 30 метрах от берега туристы нашли 250-килограммовую мину
В Евпатории отдыхающие заметили под водой предмет похожий на боеприпас и тут же позвонили спасателям.
Пиротехники-водолазы спустились в Черное море, хорошенько изучили находку и вынесли вердикт, что это авиационная донная мина времен Великой Отечественной войны.
250-килограммовое эхо жестоких боевых сражений находилось всего в 30 метрах от берега под пятиметровым слоем морской воды.
ГУ МЧС России по Республике Крым сообщает, что пиротехники решили уничтожить боеприпас прямо в бухте.
Территорию оцепили с берега и с моря, что никто не пострадал. Саму же виновницу переполоха - авиационную донную мину, отбуксировали на безопасное расстояние около 200 метров от берега и взорвали.
Затем, когда море успокоилось после подрыва, крымские водолазы-спасатели тщательно обследовали дно, но больше взрывоопасных предметов не нашли.