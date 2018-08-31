В Севастополе отдали под суд пенсионера, получавшего пенсию в России и на Украине
Севастопольского пенсионера осудили за мошенничество при оформлении пенсии.
- Житель Севастополя с 2000 года оформил и получал пенсию на территории Украины, а в 2002 году обратился в Пенсионный фонд России в Ульяновской области для получения второй пенсии, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Севастополя. - О выплатах соседнего государства мужчина намеренно умолчал.
Подозреваемый 13 лет получал две пенсии, как на территории Украины, так и на территории РФ, чем причинил Пенсионному фонду РФ ущерб порядка 950 000 рублей.
Ленинский районный суд города Севастополя признал пожилого человека виновным в совершении мошенничества при получении выплат в крупном размере. И в итоге приговорил его к 1 году лишения свободы условно. На сегодняшний день приговор по мошеничеству не вступил в законную силу.