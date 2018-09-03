У жительницы Севастополя подружка украла золотых колечек и сережек на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2018-09-03T12:03:11+03:00

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В дежурную часть полиции Балаклавского района обратилась 22-летняя жительница Севастополя, которая пожаловалась, что у нее из квартиры исчезли золотые украшения на 50 тысяч рублей.

- Как выяснилось, злоумышленницей оказалась близкая подруга заявительницы, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю. - Когда девушка была у пострадавшей в гостях, она похитила ключ от квартиры.

Потом она выбрала момент, когда приятельницы не было дома, преспокойно открыла ключом входную дверь, зашла в жилье и забрала колечки, сережки, цепочки. Все свои драгоценные "трофеи" она отнесла в ломбард.

Сотрудники полиции изъяли похищенные ценности и вернули владелице.

На ее же подругу-злоумышленницу завели уголовное дело за кражу. По части 3 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.