В Севастополе признали фиктивным брак, заключенный за неделю до смерти молодожена
Суд Нахимовского района Севастополя признал недействительным брак, который заключил пациент хосписа.
Все началось с того, что брат новобрачного попросил прокуратуру защитить его имущественные права.
- Установлено, что за 2 дня до заключения брака брат заявителя был помещен в хоспис с диагнозом – злокачественное новообразование левого легкого, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.
Там он и умер, успев побыть в статусе супруга всего одну неделю.
Но эксперты вынесли вердикт, что смертельно больной молодожен на омент регистрации брака не понимал значения своих действий, не мог руководить ими.
Прокуратура подала в Нахимовский районный суд исковое заявление о признании брака недействительным.
Суд поддержал иск прокурора. Пока же решение в законную силу не вступило.