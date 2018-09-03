2018-09-03T18:14:12+03:00
Происшествия

В Севастополе признали фиктивным брак, заключенный за неделю до смерти молодожена

Родной брат умершего доказал в суде, что тот не отдавал отчет своим поступкам
Галина КОВАЛЕНКО
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Суд Нахимовского района Севастополя признал недействительным брак, который заключил пациент хосписа.

Все началось с того, что брат новобрачного попросил прокуратуру защитить его имущественные права.

- Установлено, что за 2 дня до заключения брака брат заявителя был помещен в хоспис с диагнозом – злокачественное новообразование левого легкого, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Там он и умер, успев побыть в статусе супруга всего одну неделю.

Но эксперты вынесли вердикт, что смертельно больной молодожен на омент регистрации брака не понимал значения своих действий, не мог руководить ими.

Прокуратура подала в Нахимовский районный суд исковое заявление о признании брака недействительным.

Суд поддержал иск прокурора. Пока же решение в законную силу не вступило.

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