В Севастополе признали фиктивным брак, заключенный за неделю до смерти молодожена

СЕГОДНЯ 18:12 2018-09-03T18:14:12+03:00

Родной брат умершего доказал в суде, что тот не отдавал отчет своим поступкам

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Суд Нахимовского района Севастополя признал недействительным брак, который заключил пациент хосписа.

Все началось с того, что брат новобрачного попросил прокуратуру защитить его имущественные права.

- Установлено, что за 2 дня до заключения брака брат заявителя был помещен в хоспис с диагнозом – злокачественное новообразование левого легкого, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Там он и умер, успев побыть в статусе супруга всего одну неделю.

Но эксперты вынесли вердикт, что смертельно больной молодожен на омент регистрации брака не понимал значения своих действий, не мог руководить ими.

Прокуратура подала в Нахимовский районный суд исковое заявление о признании брака недействительным.

Суд поддержал иск прокурора. Пока же решение в законную силу не вступило.