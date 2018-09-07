Жители Армянска 6 августа сидели без света
Из-за ливня 6 августа часть Армянска и больше десяти прилегающих к городу сел остались без электричества. Также непогода обесточила поселки в Ялте, Красноперекопском и Белогороском районах, сообщили в «Крымэнерго».
Жители Армянска чуть больше часа оставались без света, отключение произошло в 19.05. Также из-за дождя отключился свет в селах Пятихатка Красноперекопского района, Перекоп, Волошино и частично в Суворово.
Кроме того, без света оказалась часть жителей села Ровное в Красногвардейском районе, там упала на провода птица.
Рано утром 7 августа отключилась эклектроэнергия в поселке Черноморское – на провода упало дерево.
По состоянию на 8 утра, электроснабжение всех населенных пунктов, кроме Суворово и Пятихатки, было восстановлено.
Напомним, 7 августа у жителей Армянска и близлежащих сел также не будет света. Энергетики будут устранять последствия химических загрязнений.