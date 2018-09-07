Жители Армянска 6 августа сидели без света

СЕГОДНЯ 09:56 2018-09-07T10:01:49+03:00

Также непогода обесточила поселки в Ялте, Красноперекопском и Белогороском районах

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Из-за ливня 6 августа часть Армянска и больше десяти прилегающих к городу сел остались без электричества. Также непогода обесточила поселки в Ялте, Красноперекопском и Белогороском районах, сообщили в «Крымэнерго».

Жители Армянска чуть больше часа оставались без света, отключение произошло в 19.05. Также из-за дождя отключился свет в селах Пятихатка Красноперекопского района, Перекоп, Волошино и частично в Суворово.

Кроме того, без света оказалась часть жителей села Ровное в Красногвардейском районе, там упала на провода птица.

Рано утром 7 августа отключилась эклектроэнергия в поселке Черноморское – на провода упало дерево.

По состоянию на 8 утра, электроснабжение всех населенных пунктов, кроме Суворово и Пятихатки, было восстановлено.

Напомним, 7 августа у жителей Армянска и близлежащих сел также не будет света. Энергетики будут устранять последствия химических загрязнений.