На севере Крыма отключат свет: В Армянске будут мыть и чистить электросети
Жителей Армянска и прилегающих к нему сел завтра, 7 сентября, ждут перебои с подачей электричества.
Химические выбросы на севере полуострова негативно повлияли на настроение и самочувствие не только его жителей. Зловредная «химия» загрязнила и местные электросети, что может привести к различным поломкам.
Крымские энергетики решили не допустить блэкаута и начали действовать на опережение.
- Для предупреждения технологических нарушений в электрических сетях городского округа Армянск, вызванных загрязнением продуктами химического производства, ГУП РК «Крымэнерго» принимает все необходимые меры, - сообщает пресс-служба ведомства. - В числе необходимых технических мероприятий - обмыв и чистка изоляции воздушных линий района и подстанции «Армянск».
Энергетики вместе с МЧС планируют обмыв изоляции струей воды, а там где такой «очищающий душ» невозможен, проведут чистку вручную.
Внеплановые «отключки» ждут следующие населенные пункты Армянского округа:
7 сентября, с 13.00 до 17.00:
с. Волошино (полностью);
г. Армянск: ул. Преображенская, Степанова, Строителей, Братиславская, Вишневая, Черноморская, Каркинитская (частично), Крымская (частично), Сивашская (частично), Фонтанная, Гайдара.
7 сентября с 08.00 до 17.00:
с. Перекоп (полностью);
г. Армянск: ул. Воинов-Интернационалистов, Потемкинская, Владимирская, Херсонская, Таврическая, Черновола, Кирилина, Крымская (частично), Сивашская (частично), Быстрова, Чумакова, Каркинитская (частично), Каховская;
cадовое общество «Титан».
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