2018-09-06T20:10:07+03:00
Общество

На севере Крыма отключат свет: В Армянске будут мыть и чистить электросети

Энергетики хотят предупредить поломки электрооборудования из-за химического загрязнения
Галина КОВАЛЕНКО
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В Армянске неуютно себя чувствуют не только люди, но и электросети.В Армянске неуютно себя чувствуют не только люди, но и электросети.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Жителей Армянска и прилегающих к нему сел завтра, 7 сентября, ждут перебои с подачей электричества.

Химические выбросы на севере полуострова негативно повлияли на настроение и самочувствие не только его жителей. Зловредная «химия» загрязнила и местные электросети, что может привести к различным поломкам.

Крымские энергетики решили не допустить блэкаута и начали действовать на опережение.

- Для предупреждения технологических нарушений в электрических сетях городского округа Армянск, вызванных загрязнением продуктами химического производства, ГУП РК «Крымэнерго» принимает все необходимые меры, - сообщает пресс-служба ведомства. - В числе необходимых технических мероприятий - обмыв и чистка изоляции воздушных линий района и подстанции «Армянск».

Энергетики вместе с МЧС планируют обмыв изоляции струей воды, а там где такой «очищающий душ» невозможен, проведут чистку вручную.

Внеплановые «отключки» ждут следующие населенные пункты Армянского округа:

7 сентября, с 13.00 до 17.00:

с. Волошино (полностью);

г. Армянск: ул. Преображенская, Степанова, Строителей, Братиславская, Вишневая, Черноморская, Каркинитская (частично), Крымская (частично), Сивашская (частично), Фонтанная, Гайдара.

7 сентября с 08.00 до 17.00:

с. Перекоп (полностью);

г. Армянск: ул. Воинов-Интернационалистов, Потемкинская, Владимирская, Херсонская, Таврическая, Черновола, Кирилина, Крымская (частично), Сивашская (частично), Быстрова, Чумакова, Каркинитская (частично), Каховская;

cадовое общество «Титан».

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