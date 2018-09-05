Каникулы санаторного режима: Как школьников из Армянска встречали в крымских здравницах

СЕГОДНЯ 11:31 2018-09-05T11:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Санатории городов Саки и Евпатория вечером 4 сентября начали принимать группы учащихся из Армянска. В здравницах уверены, что целебный воздух западного побережья Крыма пойдет ребятишкам на пользу.

Так, сакский санаторий «Голубая волна» вечером вторника уже встретил порядка 100 человек. По словам директора Дмитрия Устюжанина, здравница, если понадобится, может принять в ближайшее время полтысячи взрослых и детей из Армянска.

К незапланированной смене готовы и евпаторийские здравницы. На каникулы в санаторий «Дружба» доставили более тысячи детей из школ №3 и №4 города Армянска. Колонна из 12 автобусов прибыла в город детства к девяти часам вечера.

В Евпаторию приехала колонна автобусовФото: Надежда САВЧЕНКО

- Детям всегда рады, тем более - нашим крымским, - рассказала генеральный директор ГУП РК «Солнечная Таврика» Людмила Ермакова, встречающая гостей.- «Дружба» принимает 1110 школьников с сопровождающими учителями. Пока речь идет о двухнедельном пребывании. В Песчаном детский оздоровительный лагерь «Дельфин» оздоровит 630 человек. Еще ждем детей с местного интерната. Несмотря на то, что здравницы отработали сезон и были «законсервированы», мы отреагировали быстро. Столовые работают, с продовольствием все в порядке, медперсонал на местах. Мы настроены на то, чтобы у детей прошли хорошие каникулы – у моря, с культурной программой. Детей дошкольного возраста в сопровождении родителей также расселим в ряд в евпаторийских санаториев, входящих в состав «Солнечной Таврики». Целебный воздух в любом случае пойдет всем на пользу.

Школьники эту «эвакуацию» к морю воспринимают как приключение. Шумные, бодрые - даже после многочасового пути к морю.

- Эту поездку «эвакуацией», конечно, назвать нельзя. Хорошо, что нас вывезли наконец-то подышать свежим воздухом, потому что дышать всю неделю было действительно сложно. Буквально все ощущали першение в горле, кислотный привкус, - пояснила учитель химии школы №3 г.Армянска Ольга Серафимова. - Комментировать что-то сложно…Мы будем отдыхать - это каникулы. Пока ситуация не нормализуется. Сейчас там предпринимаются меры: кислотный осадок повсеместно гасят содой, моют дороги, пресловутый накопитель наконец-то заполняют водой. Будем ждать и надеяться на лучшее.

Ребята добрались до Евпатории к девяти вечераФото: Надежда САВЧЕНКО

По словам одного из родителей, на отдых отправили всех детей без исключения – школьников и дошколят. Для перестраховки. Некоторые семьи покинули Армянск сразу после появления подозрительного маслянистого налета в квартирах и едкого запаха. В их числе - Жанна Кириченко с дочками.

- Уехали в Евпаторию сразу после происшествия. Из-за недомоганий. У меня были частые головокружения и кровь носом шла, пятилетняя дочь стала жаловаться на боли в сердце. Решили спасения искать у моря. Старшая дочь – школьница – теперь будет отдыхать с одноклассниками. У нее со здоровьем, к счастью, все в порядке, - добавила жительница Армянска.

ЦИФРА

Всего из Армянска вывезут 2600 школьников, 2300 отправились в дорогу 4 сентября. Точное количество дошколят, которых повезут на внеплановое оздоровление, еще не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выброс химикатов в Армянске: Тысячи детей эвакуировали с севера Крыма

Что происходит в городе и как власти решают проблему. Жители бьют тревогу из-за загрязнения воздуха (подробнее)

В Армянске из-за выброса химикатов временно закрыли завод «Крымский Титан»

Сотрудникам пообещали не урезать зарплаты (подробнее)

«Люди чешутся, машины ржавеют»: Армянск задыхается из-за выброса химикатов

А власти успокаивают: угрозы для здоровья нет (подробнее)

Спецпредставитель президента по экологии: Виновных в выбросе вредных веществ в Крыму нужно наказать

Он призвал закрыть завод «Титан» до устранения аварийных ситуаций (подробнее)

На границе Крыма с Украиной зафиксирован выброс неизвестного вещества

Металл, оставленный на балконе жителями, поржавел, все покрылось желтой пылью (подробнее)

Крымский депутат: Ветер несет химикаты из Армянска в Херсон, но Украина не даст днепровскую воду для решения проблемы

Хоть в Херсонской области уже обнаружили токсические вещества в воздухе, незалежная не вернется к переговорам по Северо-Крымскому каналу, считают на полуострове (подробнее)