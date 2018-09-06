Угрожает ли выброс химикатов в Армянске всему Крыму

СЕГОДНЯ 19:43 2018-09-06T20:10:07+03:00

Как живет и чем дышит сейчас город, выясняли корреспонденты "Комсомолки" [фото, видео]

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Пункт назначения - Армянск. Город, о котором сейчас только и говорят в Крыму. Пруд, куда сбрасывает отходы местный химический завод «Крымский Титан», пересох, и вредные химикаты начали испаряться. Власти убеждены: вводить режим чрезвычайной ситуации нет повода и уверяют, что угрозы здоровью горожан нет.

Местные жители уже не один день жалуются на постоянный кислый или железный привкус во рту. Как только мы проехали Красноперекопск, сразу стало понятно, что тревожит людей. Резкий, въедливый запах раздражает слизистую носа, щиплет в глазах. Еще в Симферополе я купила маску и сейчас надеваю ее - вдруг поможет? Дышать становится легче, но ненамного.

В Армянске жарко, дышать еще тяжелее, сушит во рту. Везде желтый ржавый налет: на деревьях, на тротуаре, на траве. Покрыты пылью и ржавчиной машины во дворах. Город как будто вымер, людей на улицах почти нет, впрочем, как и зеленых деревьев. Кроны «украшают» пожухлые листья. Такие обычно лежат под ногами в ноябре, но сейчас только сентябрь.

Все деревья и кусты выглядят так, будто на дворе поздняя осеньФото: Надежда ДАЦЮК

Первые люди, что встретились, вышли, по их словам, из дома только потому, что направляются в больницу.

- У дочки на руке сыпь не проходит, - объясняет местная жительница Валентина Богданова. - Дышать невозможно после того, как моют дороги по ночам. Когда не трогают, уже привычно. Нет выделений слизи такой, как после помывки. Мы моем поверхности водой с концентрированной содой. У меня был на подоконнике слой жира до уборки. Такого не было никогда, я здесь живу 27 лет. До 2014 года, когда работал Северо-Крымский канал, нормально было. Многие люди просто уезжают. Кому некуда ехать, остаются здесь. Я пропила много таблеток от аллергии, потому что с августа ухудшилось состояние. Очень сухо, конечно, в городе. Практически никто не гуляет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/667603" frameborder="0"></iframe> Местная жительница Валентина Богданова идет в больницу.У ее дочери сыпьНадежда ДАЦЮК

Наконец хоть какое-то оживление. Навстречу несколько парней. Спрашиваю, откуда.

- Мы студенты колледжа химической промышленности. Нас распустили всех. Сказали пока что сидеть дома до конца недели. Кто приехал из других городов, уезжают из Армянска. Самочувствие нормальное. Только бабушка говорит, что по утрам на мебели появляется какой-то белый иней, - делится Игорь Шапченко.

Возле здания администрации города тоже топчутся люди. Ждут каких-то решений от местных властей, любой информации о ситуации в городе.

- Я арендатор, сажаю на продажу арбузы, помидоры, дыню, баклажан, капусту. Все сгорело и погибло. Буквально за неделю. Каждый день все больше потерь от урожая. Я обращался в прокуратуру. Никто не будет это компенсировать. Мы никому сейчас ничего не продаем. Да и клиенты не хотят ничего покупать, если слышат, что продукция из Армянска, - жалуется фермер Алимджан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/667607" frameborder="0"></iframe> У фермера Алимджана все посохло.Он обращался в прокуратуруНадежда ДАЦЮК

Настроение у местного населения, мягко говоря, нерадостное. Разговоры в домах, на улицах, в офисах об одном и том же. Некоторые хотят брать отпуска, уволиться с работы и переехать к родственникам в другие регионы Крыма.

А в соцсетях начали появляться сообщения от неравнодушных крымчан с предложениями бесплатно пожить у них - вдали от Армянска.

- Ежели есть астматики в реально сложной ситуации, можно бесплатно перекантоваться недельку в Севастополе, пока есть свободная комната, - предлагает местный житель Андрей Лободинов.

Некоторые таксисты готовы везти жителей Армянска в любой регион Крыма - оплата только за бензин. Предлагают также за символическую плату (100 рублей с человека в сутки) жить в Межводном.

Причина аллергии - экология или пыльца амброзии?

В Центральной городской больнице очередей нет, у регистратуры три-четыре человека.

В регистратуре лишь несколько человекФото: Надежда ДАЦЮК

Но в коридорах больницы много людей – с лопнувшими сосудами в глазах, с кашлем.

Вот стоит, опершись на стенку, и плачет женщина. Представилась Ольгой и объяснила сквозь всхлипывания:

- Мы спать не можем, а говорят, что все хорошо. Кашель очень сильный, горло першит, температура. Ночью вообще невозможно дышать. Мы пришли с мужем результаты флюорографии забрать. Ставят диагноз ОРЗ. Я не болею обычно простудой. Сначала не могла понять, что происходит. Может, я просто отравилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/667609" frameborder="0"></iframe> После выброса у женщины ухудшилось состояние.Она пришла в больницу забрать результаты флюорографии.Надежда ДАЦЮК

По состоянию на вчерашний день за медпомощью, по данным Минздрава, обратились 58 человек с жалобами на недомогание, которое они связали с химическими выбросами. На амбулаторном лечении находятся 54 человека, 48 из них - взрослые, 6 детей. Госпитализированы 4 человека.

- Комментарии дает министр здравоохранения. К нему надо обращаться, - пытается свернуть разговор главврач Центральной горбольницы Армянска Татьяна Райкова.

Но затем подтверждает:

- Да, за этот период, когда ухудшилась экологическая обстановка, стали больше обращаться жители города. - И главврач на секунду замолчала, видимо подбирая правильные слова. - Ну, скажем, с проявлениями симптомов аллергии: конъюнктивиты различные, сыпь - аллергические реакции неизвестной этиологии в легкой степени тяжести. С 29 августа в стационаре у нас два человека с отеком Квинке (тяжелая аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу. - Авт).

По словам главврача, одна из причин, что люди стали чаще обращаться в больницу, - шумиха из-за химического выброса, которая поднялась в социальных сетях. Сейчас сезон поллиноза (аллергия на пыльцу растений). Цветет полынь, амброзия - степь кругом, и ветер пыльцу разносит. И тяжело понять причину аллергии у горожан - то ли это экология, то ли пыльца растений.

- Легкий насморк, головная боль, сыпь на коже, осиплость голоса - все эти симптомы могут быть и при сезонном поллинозе, - поясняет медик. - Назначаем антигистаминные препараты, уголь активированный.

- А если отравление химикатами? Разве это поможет? На улицах Армянска мы встретили людей в масках - обычных, такие продают в аптеках рублей по 10, неэффективны же они? - спрашиваю ее.

- Мое мнение, что они просто защищают от пыли: временно, на полчаса. Но какой там эффект будет, не могу сказать, - скептически относится главврач.

Аналогичное мнение выразил профессор кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета Алексей Гусев. По его словам, маски из аптеки носить бессмысленно, так как они не задержат газ, который содержится в воздухе. По последним данным, это сернистый ангидрид. Эксперт говорит, что для полной защиты нужен противогаз или влажная тряпочка. (Советы от Роспотребнадзора смотрите в рубрике «Памятка».)

Каникулы санаторного режима

Детсад «Ласточка» в самом центре Армянска встречает пустыми качельками, проржавевшими горками и закрытыми песочницами - во дворе нет ребятни. Тишина. Ни детского смеха, ни плача.

Детские площадки стали непригодными для использованияФото: Галина КОВАЛЕНКО

На игровой площадке резиновые баллоны с белесыми разводами, похожими на иней. По двору детсада рассыпан белый порошок.

- Содой территорию посыпаете? - задаю вопрос попавшейся навстречу сотруднице детсада.

- Толку от того… - на секунду отрывается от телефона женщина, а затем кричит кому-то в трубку:

- Баба Люба, я вчера полдня мыла заборы содой!

Воспитатели своими силамиФото: Галина КОВАЛЕНКО

Содой обрабатывают улицы, машины, подъезды, дворы домов, территории школ и детсадов - всю территорию Армянска, сел Перекоп, Суворово, Филатовка, Пятихатка и Волошино. Обычно - по ночам. Чтобы нейтрализовать кислоты. Содой гасят кислоту, которая при реакции с щелочью распадается на соль и воду.

Содовым раствором мыли до 5 сентября, а со среды спасатели приняли решение мыть улицы без применения каких-либо веществ, чтобы не возникало химических реакций.

Так выглядят многие машины в городеФото: Надежда ДАЦЮК

- В Армянске обработано более 500 километров дорог и 2,5 тысячи квадратных метров поверхностей. Задействовано 15 машин. На сегодня отработали 182 улицы, 148 домов и 39 автомобилей, - позже сообщил нам замначальника Главного управления МЧС по РК Алексей Фридман.

При входе в детсад натыкаюсь на мешок с содой. Внутри здания - тишина. Лишь в глубине коридора встречаются люди.

- Смирновы? Выезжаете?! Мы вам позвоним, как будем вывозить. Держите телефон с собой. Везде его с собой берите, - напутствует женщина мужчину. - Выезд может быть в любой момент!

Но стоит мне показать свое журналистское удостоверение, как тревожные нотки в голосе сменяются на вселенское спокойствие.

- Все нормально. Спокойно живем, красиво, - мигом отвечает завдетсадом «Ласточка» Валентина Голумбовская. - Поедем на ЮБК с детками на оздоровление. И все. Всего в садике у нас 312 детишек.

В городе пять детсадов. Если всех школьников вереницей автобусов вывозили 4 сентября, то детсадовцев в течение двух суток - и 4-го, и 5-го сентября.

Дети отправились в санатории 4 сентябряФото: Надежда ДАЦЮК

- В санатории 1300 малышей и взрослых. С каждым - один сопровождающий - мама, или папа, или бабушка. Сколько точно из них детей, пока не могу сказать, - сказала нам Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодежи Республики Крым.

Детсадовцев из Армянска приняли лагеря и санатории: в Сакском районе - «Белая волна», «Голубая волна», в Черноморском - «Мрия» и в Евпатории - ДОЛ им. Гагарина, «Победа». В здравницах уверены, что целебный воздух западного побережья Крыма пойдет малышам на пользу.

А основную часть школьников принял большой евпаторийский санаторий «Дружба».

По словам учителей, ребята отправку на нежданные каникулы к морю воспринимают как приключение.

- Мы будем отдыхать, пока ситуация не нормализуется. Хорошо что нас вывезли наконец-то подышать свежим воздухом, потому что дышать всю неделю было действительно сложно. Почти все ощущали першение в горле, кислотный привкус, - сказала учитель химии школы № 3 г. Армянска Ольга Серафимова.

А в санаториях говорят, что детям всегда рады, тем более нашим, крымским.

- «Дружба» приняла 1110 учеников из школ № 3 и № 4 Армянска с сопровождающими учителями. Пока речь идет о двухнедельном пребывании, - рассказала гендиректор ГУП РК «Солнечная Таврика» Людмила Ермакова. - В Песчаном (Бахчисарайский район) детский оздоровительный лагерь «Дельфин» оздоровит более 600 человек. Несмотря на то что здравницы отработали сезон и были «законсервированы», мы отреагировали быстро. Столовые работают, с продовольствием все в порядке, медперсонал на местах. Мы настроены на то, чтобы у детей прошли хорошие каникулы - у моря, с культурной программой.

ЦИФРА

Всего из Армянска на 6 сентября вывезли 3854 детей и сопровождающих: 2874 несовершеннолетних и 980 взрослых. Отдыхать отправили воспитанников пяти городских детсадов, одного приюта, учеников семи школ и студентов одного колледжа.

А как у соседей?

«Красноперекопску нечего беспокоиться»

В соседнем Красноперекопске, по официальным данным, нет превышения концентрации сернистого ангидрида - в отличие от Армянска. Но местные тоже жалуются на тяжелый воздух.

- Некоторые собираются уезжать. У меня дом первый при въезде в город. Стоит смог непонятный. Кто находится в центре города, тот меньше чувствует. Запах особенно резкий, если нет ветра и полный штиль, есть привкус железа во рту. Все горожане какие-то как чумные. Раскупают в магазине соду… - рассказывает Алина, жительница Красноперекопска.

Иные родители на всякий случай временно увезли из города детей.

По словам начальника управления образования администрации Красноперекопска Ирины Ириоглу, беспокоиться не стоит, все дети чувствуют себя нормально, вывозить школьников в санатории пока не собираются.

- Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Красноперекопске не превышает нормы, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, - уверяет Сергей Палей, глава администрации Красноперекопска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Выброс химикатов в Армянске не угрожает всему Крыму»

Дмитрий ПОЛОНСКИЙ, зампредседателя Совмина РК:

- Ситуация, сложившаяся в результате химического выброса, носит локальный характер и касается только Армянска и близлежащих сел Красноперекопского района - Филатовки и Пятихатки. К сожалению, находятся те, кто умышленно распространяет слухи. В соцсетях прошла информация о том, что аналогичная ситуация наблюдается на промышленных предприятиях Красноперекопска, и идет дальше. Еще раз подчеркиваю - на самом деле проблема локализована и говорить, что она распространится на весь Крым, - это, по меньшей мере, безрассудно.

ПАМЯТКА

На сайте Роспотребнадзора Крыма размещена информация о том, как себя вести жителям Армянска в случае появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе, ощущения першения в горле и других признаков:

- находящимся на улице и в транспорте принять меры по защите органов дыхания - закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой (свернутой в несколько слоев тканью);

- провести герметизацию внутренних помещений: закрыть входные двери, окна (в первую очередь - с наветренной стороны);

- ограничить пребывание на открытом воздухе;

- исключить пребывание детей на открытых площадках в школах и ДДУ;

- при пребывании на открытом воздухе предусмотреть максимально возможные меры по защите кожных покровов и головы;

- гигиенические процедуры купания, умывания, мытья рук и головы проводить с использованием большого количества проточной воды;

- отключить приточную принудительную вентиляцию в автомашинах, производственных, общественных и жилых зданиях.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Напоминаем, что Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для жителей и гостей полуострова.

+7 (978) 91-91-144 - отдел санитарного надзора Межрегионального управления.

+7 (978) 91-91-137 - территориальный отдел по Красноперекопскому и Первомайскому районам.

Время проведения консультаций: с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45).

Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Армянск по телефону: +7 (978) 800-21-12, (06567) 2-00-00 (круглосуточно). В службу уже поступило 457 обращений.

Из первых уст

Сергей АКСЕНОВ: Слухи о кислотных дождях распространяет украинская диванная армия

По словам экспертов, концентрация вредных веществ снизилась.

Синоптики обещают ливни в Крыму до конца недели (подробнее на стр.15). Пользователи соцсетей боятся, не может ли загрязненный воздух Армянска пролиться кислотными дождями над всем Крымом?

- Я попала под дождь, намокли руки и немного ноги, спустя час у меня появились небольшие красноватые пятна и чешутся. На всякий случай будьте аккуратны, - волнуется жительница Ялты.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал авторов подобных сообщений «ботами», которые работают на спецслужбы Украины:

- Прошу крымчан помнить, что украинская диванная армия киевского режима активизировалась. Все эти боты в соцсетях пытаются поднять волну, рассказать, будто на Симферополь идут кислотные облака. Чего я только не наслушался за вчера! Прошу не реагировать на информацию, полученную из неизвестных источников.

В свою очередь Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», тоже успокоил крымчан:

- Хотелось бы, конечно, чтобы кислотные дожди не пошли. Конечно, кто-то должен мониторить эту ситуацию. Я знаю, что комиссия работает. Обсуждается вопрос создания передвижной бригады, чтобы проследить всю ситуацию от Симферополя до Красноперекопска, Армянска и кислотонакопителя. Сейчас уменьшился масштаб испарения. Несколько дней назад было 7 ПДК, а теперь 1,4 в Армянске, в Перекопе сейчас 7 ПДК. Поэтому угрозы, что это скажется на Симферополе и других регионах Крыма, нет.

Анастасия ЖУКОВА, Надежда ДАЦЮК.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Эксперты из ведущих институтов страны приедут в Крым

Виновник выброса завод «Титан» полностью прекратит работать к 9 сентября.

Что делать с кислотонакопителем - власти пока обсуждают. 5 сентября на последнем заседании оперативного штаба в Армянске, вариантов действий не озвучили. Замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Наталья Сологуб и глава республики Сергей Аксенов обменялись загадочными репликами:

- Совместно с сотрудниками предприятия «Титановые инвестиции» и содовым заводом мы имеем как минимум три варианта, чтобы нейтрализовать и локализовать ситуацию, - заявила замминистра.

- С известью когда у вас там эксперимент? - поинтересовался Аксенов.

- Мы уже провели, отобрали пробы, к концу дня у нас будут результаты.

- То есть из Санкт-Петербурга у нас будут уже результаты к вечеру и ваши по взаимодействию непосредственно этого раствора с агрессивной средой, которая там есть…

- Варианты нейтрализации в целом содержимого кислотонакопителя у нас есть, - заверила Наталья Сологуб.

В настоящее время задача - прекратить испарение вредных веществ в атмосферу. В первую очередь, для этого нужно вернуть в пруд-кислотонакопитель нужное количество воды. Где ее брать – пока тоже не совсем ясно. Было предложение накачать из Каркинитского залива, но ученые еще тестируют, как содержимое накопителя может среагировать на морскую воду.

С 1 сентября в пруд заливают по 52 тысячи кубометров ежесуточно из девяти подземных скважин, принадлежащих заводу «Крымский Титан».

Сергей Аксенов подчеркнул, что прекратить испарения - только первый этап работ, затем предстоит «ковыряться, искать варианты», чтобы полностью избавиться от кислотонакопителя. Глава Крыма назвал этот процесс «долгоиграющей песней», которая продлится ближайшие лет пять.

- Ведущие институты страны сюда целую рабочую группу делегируют. Пока понятно, что придется строить какое-то производство по переработке вот этого всего (содержимого кислотонакопителя. - Ред.). Даже при том, что мы обводнение с вами сделаем, мы же не хотим закладывать под будущее поколение здесь мины замедленного действия. Завод («Крымский Титан». - Ред.) однозначно должен быть запущен, но с гарантией модернизации очистных систем. Сбросов больше в таком виде быть не должно, - заключил Аксенов.

По словам директора, завод «Крымский Титан» полностью прекратит работу 9 сентября.

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