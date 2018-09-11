В Ялте изъяли почти килограмм синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 14:24 2018-09-11T14:24:57+03:00

Амфетамин везли в фильтрах для воды

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В Ялте обнаружили партию наркотиков в особо крупных размерах. Задержаны двое парней, подозреваемые в поставках в город-курорт психотропных веществ «амфетамин».

На Крымский полуостров запрещенные вещества переправляли самолетом. Была задействована одна из фирм доставки.

- Подозреваемые задержаны после получения посылки, оформленной на подставных получателей, - сообщает пресс-служба МВД по РК. - Наркотики спрятали в тайнике, внутри полимерных фильтров для очистки воды. В общей сложности из незаконного оборота изъято 982 грамма амфетамина.

Выяснилось, что один из молодых людей сделал заказ через Интернет, при этом в целях конспирации указал в качестве получателя данные другого человека.

На подозреваемых завели уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. По ч.3 ст.30 УК РФ, ч.5 ст.228.1 УК РФ молодым людям по максимуму грозит пожизненное лишение свободы.