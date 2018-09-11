Аксенов: Нужно ремонт дорог в Каменке завершить пораньше

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-11T16:16:55+03:00

Глава республики считает, что улицы можно привести в порядок не дожидаясь наступления зимы

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В Симферополе начали приводить в порядок дороги. Капитально ремонтируют улицы и переулки и в Каменском массиве города Симферополя.

- Сумма контракта на выполнение капитального ремонта составляет 294 млн рублей, длина участка – 8 км, привлечено 26 единиц техники, ведется подготовка к укладке щебеночного основания и устройство тротуаров, - такая запись появилась на странице главы РК в Facebook.

Глава высказал мнение, что хотя планируется завершить капитальный ремонт зимой, в декабре, но нельзя дотягивать до этого срока.

- Необходимо приложить все усилия, чтобы дорога была завершена раньше. Каждый час хорошей погоды должен быть использован по максимуму, - написал Сергей Аксенов.

Также глава объяснил и причину задержки работ: администрация Симферополя не смогла выйти на торги по ранее установленному графику, поэтому работы начались в сентябре. Сейчас же идет речь о том, что бригады по ремонту дорог будут работать не только днем, но и ночью.